Как понять что бывшая девушка скучает по тебе после расставания?

Расставание редко становится последней точкой аварийный отношений. Чаще всего разрыв переводит коммуникацию в вялотекущую связь, в которой прибавляется насилия, напрочь исчезает диалог, зато присутствует «закулисное» общение.
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