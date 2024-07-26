В Госдуме поддержали отмену монополии на обслуживание газового оборудования

Проект об отмене монополии на обслуживание газового оборудования прошел первое чтение в Госдуме. В 2023 году организации, транспортирующие газ к домам, получили исключительное право на проведение техобслуживания газового оборудования в этих домах.
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