Ноутбук будущего: Asus готовит Zenbook 17 Fold OLED с 17-дюймовым гибким экраном

Asus готовит новый ноутбук Zenbook 17 Fold OLED, который получит гибкий экран. Его покажут осенью в рамках выставки IFA 2022 в Берлине, где расскажут о технических характеристиках новинки и других её особенностях.
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