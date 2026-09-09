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Царьград

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Боксер из Балашихи взял бронзу чемпионата России в Саранске

Боксер из Балашихи взял бронзу чемпионата России в Саранске

В Саранске прошёл национальный чемпионат по боксу, участие в котором приняли 312 атлетов, представлявших 62 российских региона.

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