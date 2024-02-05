Европа оставила бедные страны без СПГ Отказ от российской нефти заставил страны ЕС скупать СПГ в больших объемах и практически по всему миру.
Пронедра
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Европа оставила бедные страны без СПГ Отказ от российской нефти заставил страны ЕС скупать СПГ в больших объемах и практически по всему миру.
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