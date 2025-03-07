Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации с 1 по 7 марта

С 1 по 7 марта Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных беспилотных летательных аппаратов, места базирования катеров, пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников.