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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Евросоюз увеличил экспорт пива в Россию после снижения

Евросоюз увеличил экспорт пива в Россию после снижения

Лидером по экспорту пива в Россию среди стран Евросоюза второй месяц подряд остаётся Чехия. В марте чешские производители отправили на российский рынок пива на сумму 1,8 миллиона евро, что в 1,5 раза превышает показатель месяцем ранее.

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