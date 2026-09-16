В Ростове спустя 2 месяца не убрали ветки после урагана

Спустя два месяца после мощного урагана в Ростовской области на улице Петрожицкого в Ростове так и не ликвидированы последствия стихии.
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