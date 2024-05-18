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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тороп прооперирован после перелома костей лица: «Все пучком, скоро буду как новенький»

Вратарь ЦСКА получил повреждение после столкновения с защитником «Зенита» Нуралы Алипом в ответном финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, 5:4 по пенальти).

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