Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

915 подписчиков

В зоне СВО состоялся телемост между военнослужащими группировки войск «Днепр» и их родственниками, проживающими в Казани

В зоне СВО состоялся телемост между военнослужащими группировки войск «Днепр» и их родственниками, проживающими в Казани

В ходе общения военнослужащие поблагодарили своих родных и близких за крепкий тыл, поддержку и пообещали вернуться домой только победой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх