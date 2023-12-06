Своё не хуже, чем у Маска: В России создают антенну терминала отечественного аналога «Starlink»

Специалистам МФТИ удалось осуществить прорыв в отечественной микроэлектронике Виталий Орлов Фото: AP/TASS Санкционная война, развязанная против нас коллективным Западом, осложнила процесс обеспечения необходимым оборудованием пользовательского терминала спутниковой системы связи, получившей индекс «Экспресс-РВ».
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