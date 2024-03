Анонс Greedfall 2, детали «Милиционера», отмена шутера по «Звёздным войнам», Terminator: Survivors…

Nacon анонсировала кооперативный выживач по «Терминатору» — Terminator: Survivors; студия Spiders представила Greedfall II: The Dying World; авторы Warhammer: Chaosbane работают над диаблоидом Dragonkin — The Banished; симулятор побега от служителя порядка «Милиционер» обзавёлся новыми подробностями; создатели Last Epoch поделились планами по развитию проекта в ближайшее вре .