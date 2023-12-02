Театр абсурда
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Театр абсурда

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"На резонный вопрос, почему два, а не десять - ответа пока нет", - Кирилл Кабанов о проблемах миграции.

"На резонный вопрос, почему два, а не десять - ответа пока нет", - Кирилл Кабанов о проблемах миграции.

Politiki.net Что происходит в высших эшелонах власти, задался вопросом глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, те кто вчера ратовал за ужесточение миграционной политики, сегодня "рвут на груди пиджаки, отстаивая их крайнюю степень полезности для России.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
Затулин, несмотря на слова и благовидные намерения, на самом деле как мне кажется ещё та антигосударственная гнида.
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15 час.
Г
Геннадий
👍
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10 час.
Сергей Алексеев
Кто за мигрантов, тому отстегнул или он сам их эксплуатирует. А так виноват капитализм.
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8 час.

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