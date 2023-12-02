"На резонный вопрос, почему два, а не десять - ответа пока нет", - Кирилл Кабанов о проблемах миграции.

Politiki.net Что происходит в высших эшелонах власти, задался вопросом глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, те кто вчера ратовал за ужесточение миграционной политики, сегодня "рвут на груди пиджаки, отстаивая их крайнюю степень полезности для России.