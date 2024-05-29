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    Ищите массовое захоронение бойцов Власовской Армии, которые не сдались и были сложенны штабелями в Волховских лесах. ...В армии Власова б...
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В армии Власова было 70% украинцев

В армии Власова было 70% украинцев

Перед вами безусловный бестселлер на территории двух Украин (восточно-европейской и "священной" канадской) Атамана Тараса Бульбы – Боровца «Армия без государства.

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Комментарии
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валерия
Я даже не удивилась....
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5 час.
Bogdan Stupin
«Армия без государства&quot;... или почти так - была. Хотя, какая уж это была армия. Банда, шайка или как-то так - в ТЕ годы таких &quot;армий&quot; было по десятку в каждой  из малороссийских губерний. А вот чего не было (и не случилось!) - так это ГОСУДАРСТВА.  Которое создать невозможно волей даже самого лихого атамана.  А предпосылок  для государственности ТАМ как не было, так и нет. По сей день.
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5 час.
Galina Adler
Ищите массовое захоронение бойцов Власовской Армии, которые не сдались и были сложенны штабелями в Волховских лесах. Когда выбили фашистов наши советские бойцы увидев под снегом эти штабеля кинулись в надежде согреться у костров, но это оказались расстрелянные воины не сдавшиеся врагам. По весне, когда растаяло наши бойцы баграми растаскивали разложившиеся тела и хоронили в общей могиле, проверить документы, или что могло опознать бойцов не было возможности, солдат рвало от смрада, поначалу считали, а на какой-то тысяче сбились со счёта. Мой папа лично был среди тех, кто оказался свидетелем, он мне и рассказал об этом. Те кто вошёл в национальную украинскую армию Власова, могли агитироваться и собираться среди всех советских военнопленных из разных воинских частей, да и не все украинцы были предателями.
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20 мин.

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