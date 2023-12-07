Мигранту в окно дети попали снежком, думаете он улыбнулся? Он вышел и вставил нож в бедро ребенку. Карма

Avia.pro - Новости Атака в Сердце Петербурга: Житель Санкт-Петербурга стал свидетелем шокирующего инцидента, когда 62-летний мужчина, мигрант из Таджикистана, напал с ножом на группу детей, игравших в снежки рядом с домом № 36 на улице Пограничника Гарькавого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии