Медвежий угол
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Медвежий угол

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  • Максим Ширяев
    Капитализм - это вражда, национализм и вырождение!Мигранту в окно д...
  • Коля Колянов
    Вопрос конечно интересный 🤣😂🤔Очередной Насрулл...
  • Коля Колянов
    Только так депортировать вместе с выводками для их же блага. Ситуация накаляется.Очередной Насрулл...

Мигранту в окно дети попали снежком, думаете он улыбнулся? Он вышел и вставил нож в бедро ребенку. Карма

Мигранту в окно дети попали снежком, думаете он улыбнулся? Он вышел и вставил нож в бедро ребенку. Карма

Avia.pro - Новости Атака в Сердце Петербурга: Житель Санкт-Петербурга стал свидетелем шокирующего инцидента, когда 62-летний мужчина, мигрант из Таджикистана, напал с ножом на группу детей, игравших в снежки рядом с домом № 36 на улице Пограничника Гарькавого.

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Комментарии
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VN
Viktor Nechaev
Страх потеряли!
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52 мин.
Дмитрий Бакланов
Это Швабовцы натравливают страны друг на друга в надежде уничтожить 90% населения Земли.
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30 мин.
Максим Ширяев
Капитализм - это вражда, национализм и вырождение!
Ответить
1 мин.

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