Колосков о Захаряне: «В «Челси» дела были бы еще хуже. Там футбол быстрее и конкуренция выше»

«Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» провальным называть бы не стал. Понятно, что успехов он пока не сыскал, но ведь Арсен не имеет игровой практики не потому, что он плохой футболист, а потому что его преследуют травмы.
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