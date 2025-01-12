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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о Захаряне: «В «Челси» дела были бы еще хуже. Там футбол быстрее и конкуренция выше»

«Трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад» провальным называть бы не стал. Понятно, что успехов он пока не сыскал, но ведь Арсен не имеет игровой практики не потому, что он плохой футболист, а потому что его преследуют травмы.

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