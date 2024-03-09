Двойные избы охотников из тайги: одну из них всегда поднимают высоко над землей

Лобаз это хранилище для продуктов добытой дичи и шкур. Строится высоко для защиты содержимого от крупного зверя. Обычно рядом с основным жилищем.

Модест

Автор намешал всё в кучу. Амбар для продуктов и пушнины это не то же самое, что скрадок или засидка. Один находится неподалёку от жилья, другой в охотничьих угодьях поблизости от зверья. Соответственно и конструкции абсолютно разные.