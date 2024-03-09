В холодных зимних условиях таежные охотники ставят себе двойные избы, и лишь после этого приступают к промыслу.
Двойные избы охотников из тайги: одну из них всегда поднимают высоко над землей
Комментарии
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Александр Ткаченко
Лобаз это хранилище для продуктов добытой дичи и шкур. Строится высоко для защиты содержимого от крупного зверя. Обычно рядом с основным жилищем.
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1 д.
Модест
Автор намешал всё в кучу. Амбар для продуктов и пушнины это не то же самое, что скрадок или засидка. Один находится неподалёку от жилья, другой в охотничьих угодьях поблизости от зверья. Соответственно и конструкции абсолютно разные.
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22 час.
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