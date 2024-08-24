«Чистый лист»: Девочка и Танк

В рамках конкурсной программы XII российского фестиваля короткометражного и дебютного кино «Короче» показали «Чистый лист» — дебютный полнометражный фильм Полины Кондратьевой о трудностях юности, поиске себя и принятии других.
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