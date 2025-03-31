Ученые придумали новый эксперимент в борьбе с глобальным потеплением – «удобрить» океан железом: к чему это может привести и как подействует Ольга БезродняяВ условиях нарастающих изменений климата и глобального потепления ученые ищут новые способы борьбы с этой проблемой.
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