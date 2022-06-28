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«Тоттенхэм» готов предложить за Ришарлисона «Эвертону» Бергвейна и 20 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» готов предложить за Ришарлисона «Эвертону» Бергвейна и 20 миллионов фунтов

«Тоттенхэм» хочет приобрести нападающего «Эвертона» Ришарлисона, сообщает The Telegraph. По информации источника, лондонский клуб готов предложить «Эвертону» за 25-летнего бразильца полузащитника Стевена Бергвейна и около 20 миллионов фунтов.

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