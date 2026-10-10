Кирьяков об иностранных тренерах в РПЛ: «Чтобы говорить об успешности, они должны выиграть чемпионат. Все выигрывают наши ребята – Семак и Мусаев»

Бывший игрок сборной России Сергей Кирьяков оценил работу тренеров-легионеров в Альфа-Банк РПЛ . В последний раз команда под руководством иностранного специалиста становилась чемпионом в 2017 году – итальянец Массимо Каррера привел к победе московский « Спартак ».