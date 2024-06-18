«Вкусно и точка» обязали выплатить почти миллион рублей мужчине за мокрый пол

Суд обязал сеть ресторанов быстрого питания под названием «Вкусно — и точка» выплатить мужчине, который три года назад поскользнулся на мокром полу в одном из ресторанов «Макдоналдс» и сломал руку, более 900 тысяч рублей.
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