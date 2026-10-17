В Бавлах для учеников восьмого класса школы № 1 организовали краеведческую квест-игру «Люблю тебя, мой край родной».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин призвал укр...
- Фарид Абдулганиев...
- В Лаишевском райо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым