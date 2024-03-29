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Общественная служба новостей

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Зеленский: ВСУ будут отступать, если США не предоставят новую помощь

Зеленский: ВСУ будут отступать, если США не предоставят новую помощь

Руководитель киевского режима Владимир Зеленский поделился сведениями о том, что ВС киевского режима окажутся вынуждены проводить отступление в том случае, если Соединённые Штаты Америки не начнут оказывать им поддержку.

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