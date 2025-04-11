Председатель КНР Си Цзиньпин: в тарифных войнах нет победителей

В тарифных войнах нет победителей, идти против мира значит изолировать себя. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом, передает Центральное телевидение Китая (CCTV).
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