Стало известно о смерти одной из самых обсуждаемых звёзд КВН Станислава Агафонова

Автор, художественный руководитель ряда КВН-овских команд, постоянно обсуждаемый так называемыми обзорщиками и комментаторами под видео, скончался в возрасте 40 летЭдгард Запашный сообщил о смерти Станислава Агафонова — юмориста, автора и худрука ряда КВН-овских команд, в том числе “Сборной цирка”.
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