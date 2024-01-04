Стало известно о смерти одной из самых обсуждаемых звёзд КВН Станислава Агафонова

Автор, художественный руководитель ряда КВН-овских команд, постоянно обсуждаемый так называемыми обзорщиками и комментаторами под видео, скончался в возрасте 40 летЭдгард Запашный сообщил о смерти Станислава Агафонова — юмориста, автора и худрука ряда КВН-овских команд, в том числе “Сборной цирка”.