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Царьград

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Освобождение Горнальского монастыря: сложный рубеж для ВСУ в Курской области

Освобождение Горнальского монастыря: сложный рубеж для ВСУ в Курской области

Юрий Подоляка сообщил о сложностях операции ВСУ по освобождению Горнальского монастыря и хутора Олешня в Курской области.

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