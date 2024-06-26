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Царьград

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В чём Украина обходит Россию на фронте? Откровение Царёва: "Это постоянная беда"

В чём Украина обходит Россию на фронте? Откровение Царёва: "Это постоянная беда"

Выяснилось, в чём Украина обходит Россию на фронте. Прозвучало откровение Олега Царёва. Он передал суть беседы с военнослужащими на передовой: "Это постоянная беда".

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Комментарии
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Иван Иванов
Кабы чего не вышло.У вышестоящего дяди спрошу,а в случае чего на него же и сошлюсь.А дядя тоже, надо спросить у ещё вышестоящего,ну и так далее,короче до верховного.
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10 час.
Сергей Андросов
А что этот бешенец вообще тут делает? Пусть учит жену щи варить! Понаехали Россию учить как надо жить.
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8 час.

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