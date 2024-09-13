Telegram начал сотрудничать с французской полицией, предоставляя данные для поиска преступников. Мессенджер передал информацию, которая поможет выявить подозреваемых, в том числе по делам о преступлениях против детей.
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