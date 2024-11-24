В Запорожской области сообщили о начале боев в Белогорье

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Российские войска вошли в село Белогорье Запорожской области, там начались бои. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.