Инвесторы продвигают токен Mantra (OM), который за полгода вырос в 40 раз

Рынок альткоинов показал заметную активность, особенно криптовалюты Mantra (OM). С декабря стоимость OM резко возросла, увеличившись в 40 раз и продемонстрировав непредсказуемую и спекулятивную природу рынка альткоинов.
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