Жители Удмуртии смогут увидеть МКС на ночном небе

Воткинск. Удмуртия. Жители Удмуртии смогут увидеть в небе Международную космическую станцию. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщил председатель воткинского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Простнев.
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