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Задержан заминировавший авто экс-офицера СБУ: кто стоит за покушением

Задержан заминировавший авто экс-офицера СБУ: кто стоит за покушением

ФСБ РФ ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

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Комментарии
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Eduard
Вот вам граждане России,а говорите:&quot;мигранты&quot;! На одно преступление мигранта происходит сто от самих росмиян,которые и Родину за полушку предадут!
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20 час.
Eduard
Сто рублей получил на карту,и на 20 лет сел! Такой вот &quot;бизнес&quot;
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20 час.
Eduard
Чем люди думают не знаю! Из-за пару рублей жизнь за решоткой провести.Работать не пробовал?За это время миллиард зароботать можно и пиво пить смело!
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20 час.

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