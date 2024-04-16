ФСБ РФ ФСБ задержала подозреваемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.
Задержан заминировавший авто экс-офицера СБУ: кто стоит за покушением
Комментарии
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Eduard
Вот вам граждане России,а говорите:"мигранты"! На одно преступление мигранта происходит сто от самих росмиян,которые и Родину за полушку предадут!
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20 час.
Eduard
Сто рублей получил на карту,и на 20 лет сел! Такой вот "бизнес"
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20 час.
Eduard
Чем люди думают не знаю! Из-за пару рублей жизнь за решоткой провести.Работать не пробовал?За это время миллиард зароботать можно и пиво пить смело!
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20 час.
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