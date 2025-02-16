Любовные интриги, магические баталии и неожиданные повороты: итоги пятой серии «Битвы сильнейших 2» Ирина ВальковаОчередной выпуск «Битвы сильнейших 2» стал настоящим испытанием не только для экстрасенсов, но и для зрителей.