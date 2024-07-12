Эксперт назвал неожиданную версию катастрофы «Суперджета» в Подмосковье

На карте Подмосковья появилась еще одна точка, отмечающая место крушения самолета. 12 июля в полутора десятках километров к юго-западу от Коломны рухнул пассажирский лайнер Сухой Суперджет 100, выполнявший технический рейс после проведения планового ремонта на заводе.