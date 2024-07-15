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Царьград

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ФБР не знает мотивов Мэтью Крукса, пытавшегося застрелить Дональда Трампа

ФБР не знает мотивов Мэтью Крукса, пытавшегося застрелить Дональда Трампа

Спустя сутки после покушение на кандидата в президенты от республиканской партии ФБР пока так и не сумели разговорить стрелявшего в него молодого человека.

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