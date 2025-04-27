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Врач Зыкова: классическим симптомом холеры является обильная водянистая диарея

Врач Зыкова: классическим симптомом холеры является обильная водянистая диарея

Основным симптомом холеры является обильная диарея. Боли в животе и лихорадка обычно отсутствуют, рассказала РИА «Новости» кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Ольга Зыкова.

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