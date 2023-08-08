Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

112 подписчиков

Министр внутренних дел Казахстана о Бейбуте Шуменове: «У нас нет соглашения об экстрадиции из США»

Министр внутренних дел Казахстана Марат Ахметжанов ответил на вопросы касательно затрачиваемых средств на поиск известного боксера Бейбута Шуменова после конфликта со столичным жителем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх