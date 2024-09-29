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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генменеджер «Юты» Джастин Заник: «Мы были готовы к возможностям построить чемпионский состав. Но их не было»

«Все видели, как развивались события в межсезонье. В рамках нашей организации мы очень агрессивно подходим к любым возможностям по построению чемпионского состава.

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