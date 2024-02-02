Бывший российский завод Hyundai меняет название

В ходе встречи с новым руководством автозавода в Санкт-Петербурге выяснилось, что в настоящее время идет регистрация смены названия предприятия с «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» на «Автомобильный завод АГР», пишет телеграм-канал «Русский автомобиль».