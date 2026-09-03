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62ИНФО | Новости Рязани

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Откроют к лету: рязанцам рассказали о строительстве филиала больницы №11

Откроют к лету: рязанцам рассказали о строительстве филиала больницы №11

На стройплощадке побывала комиссия с проверкой. По словам Калинина, в числе задач, которые предстоит завершить в самой ближайшей перспективе - закончить с крышей и построить котельную.

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