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LEON Вторая лига Б. «Зенит-2» против «Динамо-2», «Форте» принимает «Аланию-2», «Чертаново» в гостях у «Родины-М»

LEON Вторая лига Б. «Зенит-2» против «Динамо-2», «Форте» принимает «Аланию-2», «Чертаново» в гостях у «Родины-М»

«Зенит-2» против «Динамо-2», «Форте» принимает «Аланию-2», «Чертаново» в гостях у «Родины-М» LEON Вторая лига Дивизион Б Группа 1 18-й тур Форте – Алания Владикавказ-2 Дата проведения 27 июля, 17.

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