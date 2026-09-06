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«Спартак» нанес 6 ударов в матче с «Динамо» — худший результат при Карседо в РПЛ

«Спартак» нанес 6 ударов в матче с «Динамо» — худший результат при Карседо в РПЛ

«Спартак» нанес всего шесть ударов (один — в створ) в матче с «Динамо».«Спартак» нанес всего шесть ударов (один — в створ) в матче с «Динамо».

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