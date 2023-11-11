Новосибирск стал третьим городом России по количеству любителей фастфуда

Больше чем в Новосибирске любят фастфуд только жители Красноярска и Ростова-на-Дону.По результатам исследования экспертов "Авито Работа" и сети "Бургер Кинг" Новосибирск оказался в топ-3 городов по количеству любителей фастфуда.