Новосибирск стал третьим городом России по количеству любителей фастфуда

Больше чем в Новосибирске любят фастфуд только жители Красноярска и Ростова-на-Дону.По результатам исследования экспертов "Авито Работа" и сети "Бургер Кинг" Новосибирск оказался в топ-3 городов по количеству любителей фастфуда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии