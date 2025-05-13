Гамаки и шезлонги из натурального дерева установят во дворе в 1-м Красногорском проезде

Начались работы по благоустройству территории жилого комплекса в Щукине. Как сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, комитет провел выездную проверку строящегося объекта на 1-м Красногорском проезде.
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