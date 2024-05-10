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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Всадница Гусейнова: «Зоозащитники устраиваются работать в частные конюшни и тайно снимают на телефоны видео. Затем раздуваются большие скандалы»

— Если говорить в целом про конный спорт, нет ли ужесточения со стороны FEI в плане допинг-контроля в связи в том числе с последними историями, когда лошади заражались после поедания сена? — Если честно, существенных изменений или ужесточения я не вижу.

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