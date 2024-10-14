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Учёные нашли способ общаться друг с другом во сне

В ходе эксперимента, проведенного с использованием специально разработанного оборудования, исследователи сумели продемонстрировать возможность общения во сне между участниками, находящимися в разных домах, сообщает ferra.

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