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Полина Реутова: Дегенераты, которые годами поливают свою Родину грязью, теперь решили извиниться перед японцами

Полина Реутова: Дегенераты, которые годами поливают свою Родину грязью, теперь решили извиниться перед японцами

Два ублюдка, скота и русофоба — Яшин* и Кара-Мурза* — извинились перед Японией от имени России за установку монумента в Хабаровске.

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