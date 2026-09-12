Полина Реутова: Дегенераты, которые годами поливают свою Родину грязью, теперь решили извиниться перед японцами

Два ублюдка, скота и русофоба — Яшин* и Кара-Мурза* — извинились перед Японией от имени России за установку монумента в Хабаровске.
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Полина! Где вы учились? Что за образование помогает вам так излагать ваши мысли?…
Если карамурза гражданин велико-британии, получается он от имени велико-британцев извинялся за действия Русских. Смешно однако)
Интересно, почём извинение перед немцами за взятие Берлина?
Я бы вообще сделал памятник,;всесокрушающий фалос Посейдон входит в лоно Японии.