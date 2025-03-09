Ханс Циммер отказался работать над саундтреками для Marvel

Композитор Ханс Циммер, известный своей работой над саундтреками к таким фильмам, как "Пираты Карибского моря" и "Интерстеллар", сказал, что не собирается писать музыку для проектов киностудии Marvel и других супергеройских кинолент.
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