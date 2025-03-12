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Царьград

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Пресс-секретарь Ливитт: Трамп поставил Зеленского на место

Пресс-секретарь Ливитт: Трамп поставил Зеленского на место

Представитель Белого дома объявила, что американский президент поставил на место киевского лидера.Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сумел поставить на место киевского главаря Владимира Зеленского.

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